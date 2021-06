Videospiele Games-Zentrum startet als Schnittstelle zur Industrie

Die "Fusion Campus" genannte Beratungsstelle sei eine gute Nachricht für die Games-Entwicklung und die Kreativwirtschaft in Nordrhein-Westfalen, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bei der Eröffnung am Dienstag in Düsseldorf. Für die Digitalisierung in Deutschland sei es ein wichtiger Tag. "Games sind ein Innovationsmotor - es gibt keine zweite Branche, in der Kreativität und technologisches Knowhow so sehr Hand in Hand gehen." Die Landesregierung stellt für den Aufbau bis zu 750.000 Euro bereit.