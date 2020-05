Videobeweis beim SV Wehen Wiesbaden VfB Stuttgart prüft Einspruch gegen Spielwertung

In der dritten Minute der Nachspielzeit entschied der Unparteiische Sascha Stegemann nach Konsultation des Videoschiedsrichters Robert Kampka auf Strafstoß für die Gastgeber. Zuvor war VfB-Stürmer Hamadi Al Ghaddioui nach einem Eckball der Ball an die Hand gesprungen. Am Montagabend räumte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein, dass „die getroffene On-Field-Review-Empfehlung des Video-Assistenten vor dem Hintergrund des Ermessensbereichs als nicht angebracht“ zu bewerten sei. Im Klartext: Der Kölner Keller hätte sich besser nicht eingeschaltet.