Videoanalyse zum VfB Stuttgart Stürmer und junge Talente im Check

Sollte Stürmer Saša Kalajdžić den VfB doch noch verlassen, muss Trainer Pellegrino Matarazzo diese Lücke im Angriff schnell schließen. Mit Hamadi Al Ghaddioui, der sicherlich auch in der ersten Partie am Samstag gegen Greuther Fürth von Beginn an auflaufen wird, haben die Stuttgarter zwar noch einen echten Stürmer im Kader. Ansonsten fehlt es vor allem in diesem Bereich der Mannschaft aber momentan noch an Durchschlagskraft.