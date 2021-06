Video zur Reunion Courteney Cox und Ed Sheeran stellen „Friends“-Tanz nach

Stuttgart - Die besondere Folge zu „Friends: The Reunion“ lief zwar schon vergangene Woche im US-Fernsehen, doch Schauspielerin Courteney Cox begeisterte ihre Fans am Montag ein weiteres Mal mit einem kurzen Video. Gemeinsam mit Ed Sheeran stellte sie einen legendären Tanz aus der „Friends“-Folge “Die alte Nummer” aus der sechsten Staffel der Sitcom nach. Cox schlüpfte natürlich in ihre Rolle als Monica Geller und Ed Sheeran übernahm die Rolle von David Schwimmer – und das, obwohl ihm das Tanzen eigentlich nicht so sehr liegt. Die Schauspielerin und der Sänger sind bereits seit Jahren gut befreundet.