Video zu Sondierungen Ampel? Jamaika? Schweigen!

Berlin - Am Dienstag haben sich die Spitzen von Union und Grünen erstmals zu Sondierungsgesprächen in Berlin getroffen. Bereits am Wochenende loteten SPD, Grüne und FDP sowie CDU und CSU mögliche Koalitionsoptionen aus. Damit haben sich die jeweiligen Ampel- beziehungsweise Jamaika-Partner mindestens einmal bilateral ausgetauscht.