Video von US-Präsident auf Twitter Joe Biden stellt sich hinter Amazon-Arbeiter

Washington - US-Präsident Joe Biden hat sich hinter Arbeiter des Online-Handelsriesen Amazon gestellt, die sich in den USA erstmals gewerkschaftlich organisieren wollen. „Arbeiter in Alabama und überall in Amerika stimmen darüber ab, an ihrem Arbeitsplatz eine Gewerkschaft zu gründen“, sagte Biden am Sonntag in einem Twitter-Video. Das sei von „großer Bedeutung“. Die Arbeiter dürften nicht eingeschüchtert, bedroht oder mit „Propaganda“ gegen Gewerkschaften beeinflusst werden.