Video schubsender Polizisten US-Präsident Trump verbreitet Verschwörungstheorie

Auf dem Video ist zu sehen, wie ein älterer Protestierender in der Stadt Buffalo von der Polizei geschubst wird und fällt. Als er am Boden liegt und blutet, gehen die Polizisten weiter. Der 75-jährige Mann kam nach dem Sturz ins Krankenhaus. Zwei Polizisten in Buffalo wurden der Körperverletzung angeklagt. Ihnen drohen bei einer Verurteilung bis zu sieben Jahre Haft. Beide plädierten auf nicht schuldig.