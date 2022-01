Video-Analyse zum VfB Stuttgart So ist die Lage vor dem Spiel gegen RB Leipzig

Stuttgart - Der Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga lief für den VfB Stuttgart nicht zufriedenstellend. Bei der SpVgg Greuther Fürth reichte es nur zu einem torlosen Remis. Dennoch kletterte man durch den errungenen Punkt in der Tabelle auf Rang 15. In den kommenden Wochen warten indes schwierige Aufgaben auf das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) gastiert RB Leipzig in der Mercedes-Benz Arena.