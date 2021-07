Victoria von Schweden Ihre Familie feiert die Kronprinzessin

Stockholm - Das Coronavirus verpasste den Geburtstagsfeierlichkeiten einen Dämpfer, aber ganz ließ sich Schwedens Kronprinzessin Victoria das Feiern nicht verbieten: Am Mittwochabend gab es in der Schlossruine von Borgholm ein Open-Air-Konzert zu Ehren der Prinzessin, die ihren 44. Geburtstag feierte. An diesem Abend wird traditionell auch der Victoria-Preis vergeben – eine Auszeichnung für einen schwedischen Sportler. In diesem Jahr ging der Preis an den Eisschnellläufer Nils van der Poel.