Je drei Vorträge hochrangiger Referentinnen und Referenten mit breiten Diskussionsmöglichkeiten bilden das Format der beiden Seminartage am Donnerstag, 24. März und Freitag, 25. März 2022, 9 bis 17 Uhr, ebenfalls in der Stadthalle Marbach. Dr. Gesine Hofinger, Diplom-Psychologin sowie Unternehmerin in Ludwigsburg mit Lehraufträgen an verschiedenen Universitäten, betrachtet die Pandemie als schleichende Krise und fragt, wie wir mit der hohen Komplexität der Herausforderungen fertig werden können. Die Soziologin und Autorin Dr. Julia von Staden vergleicht die Protestbewegungen der Stuttgart-21-Kritiker und der Querdenkerszene, ihre Antriebe, Netzwerke und gesellschaftlichen Hintergründe. Der baden-württembergische Beauftragte gegen Antisemitismus, Dr. Michael Blume, spürt nach, wie die Verschwörungserzählungen am Rand der Pandemie jahrhundertealte antisemitische Mythen wieder an die Oberfläche spülen.