VfL Wolfsburg Singender Torjäger: Weghorst und der Königsklassen-Traum

Nach dem 2:0-Auswärtssieg beim FC Augsburg machten Videos des Wolfsburgers die Runde, auf denen er in der Kabine die Ballade "So Sick" von US-Superstar Ne-Yo singt und seine Teamkollegen mit ganz viel Gefühl unterhält. Der Niederländer hat allen Grund zu guter Laune: Mit dem VfL ist Weghorst auf Champions-League-Kurs und liefert als Angreifer seit Monaten beständig auf so hohem Niveau, dass er jüngst sein persönliches Saisonziel nach oben korrigierte.