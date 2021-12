VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart „In einer unruhigen Phase hat die Mannschaft Größe gezeigt“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

VfB-Spieler Dinos Mavropanos: „Ich freue mich natürlich über mein Tor. Wir haben heute gut verteidigt und guten Konterfußball gezeigt. Wir hatten das Spiel die meiste Zeit unter Kontrolle. Sieben Punkte aus drei Spielen sind nicht das Maximum, aber ganz gut. Jetzt wollen wir gegen die Bayern nachlegen.“

VfB-Torschütze Philipp Förster: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Haben unsere Vorgaben gut umgesetzt und sind mit breiter Brust aufgetreten. Unterm Strich haben wir verdient gewonnen. Wolfsburg war heute überhaupt nicht anwesend, hat kaum Gegenwehr gezeigt. Nach meinem Solo hätte ich besser abgezogen. Ich habe den hinter mir kommenden Spieler aber nicht gesehen.“

VfL-Kapitän Maxi Arnold: „Was los ist? Keine Ahnung. Scheiß auf die Leidenschaft, die ist da. Dass in unserer Situation nicht alles leicht von der Hand geht, ist klar. Stuttgart geht mit der ersten Chance in Führung. Wir tun und machen alles, aber im Moment will einfach nichts gelingen.“

