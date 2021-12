VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart Als die Schreckensserie ihren Anfang nahm

Wolfsburg - Mal wieder Wolfsburg. An diesem Samstag (18.30 Uhr) tritt der VfB Stuttgart zum Auswärtsspiel in der VW-Stadt an. Mit eher schlechten Erinnerungen an vergangene Auftritte, denn die Bilanz ist schlicht verheerend. Von den letzten zwölf Gastspielen gingen elf verloren (bei einem Unentschieden). Viel schlimmer geht’s nimmer. Insgesamt weist die Statistik bei 22 Gastauftritten in der Bundesliga bei den Niedersachsen 14 Niederlagen, drei Unentschieden und fünf Siege aus. Darunter die 1:3-Pleite im Jahr 2016. Sie bedeutete damals den Abstieg in die zweite Liga.