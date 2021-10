VfL Bochum "Schnapper" als Torschütze: Riemann feiert mit Kollege Esser

Im Doppel-Interview mit "Sky" wollte er sich selbst nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen. "Das ist eigentlich der Mann, dem Dank gebührt", sagte er an Esser gerichtet, während im Hintergrund Herbert Grönemeyers "Bochum" aus den Stadionboxen schallte. "Er hat es überhaupt möglich gemacht, dass ich noch reinkommen musste."

Esser, der in der vergangenen Saison noch Stammtorwart bei Hannover 96 gewesen war, spielte erstmals in einem Pflichtspiel in dieser Spielzeit von Beginn an. "Als ich hier hin gekommen bin, habe ich gesagt, dass es mir eigentlich egal ist, ob ich spiele oder nicht", sagte der 33-Jährige. "Wenn wir am Ende die Klasse halten, ist alles super."

VfL auf Euphoriewelle

Mit ihrem gemeinsamen Auftritt stützten Esser und Riemann eine These, die Bochums Trainer nach dem Spiel aufstellte. "Wir sind als Mannschaft in den letzten Wochen sehr zusammengewachsen", sagte Thomas Reis. "Im Moment sind wir auf einer Euphoriewelle, wo viele Dinge irgendwie funktionieren."

Drei Pflichtspiele nacheinander hat der Bundesliga-Aufsteiger zuletzt gewonnen. Am Sonntag geht es zu Bayern-Bezwinger Borussia Mönchengladbach. Am Niederrhein wird sich Riemann dann wohl wieder auf sein Kerngeschäft zwischen den Pfosten konzentrieren.

