VfL Bochum Gegner des VfB Stuttgart plant wieder mit Manuel Riemann

„Manuel Riemann ist zurück, er ist unser Stammtorhüter. Im Normalfall wird er also am Samstag auflaufen“, sagte Trainer Thomas Reis am vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) gegen beim VfB Stuttgart. Riemann hatte am vergangenen Samstag beim 4:2 gegen Bayern München wegen eines positiven Coronatests gefehlt.