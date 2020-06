VfB Stuttgart im Aufstiegskampf Gutes Omen 1. FC Nürnberg

Jetzt steht für die Stuttgarter an diesem Sonntag (15.30 Uhr) wieder ein Duell beim 1. FC Nürnberg auf dem Programm. Und wieder könnte es sich in das Gedächtnis der VfB-Gemeinde einbrennen. Ein Sieg in dieser vorletzten Partie der Saison würde das Tor zur Bundesliga ganz weit aufstoßen. Und Florian Klein? Der Mann aus Linz ist längst nicht mehr dabei. Nach dem Aufstieg 2017 wechselte er zu Austria Wien. Wir erinnern in unserer Bildergalerie an seinen großen Auftritt.