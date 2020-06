VfB Stuttgart wieder erstklassig Ein Aufstieg – und viele offene Fragen

Für den VfB ist die Saison mit dem Heimspiel gegen Darmstadt 98 zu Ende gegangen. Doch nicht alle deutschen Profiteams haben nun Ferien. Am 2. und 6. Juli (jeweils 20.30 Uhr) wird in den Relegationsspielen der 18. Teilnehmer der neuen Bundesligasaison ermittelt. Am 7. und 11. Juli (je 18.15 Uhr) treten der Dritte der dritten Liga und der drittletzte der zweiten Liga gegeneinander an. Am 4. Juli steigt das Pokalfinale. Vom 12. bis zum 23. August wird die Champions League in Turnierform zu Ende gespielt, auch die Europa League soll im August beendet werden.