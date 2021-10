VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim Wie Andrej Kramaric nun VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo beschäftigt

Stuttgart - Eine wichtige Angelegenheit hat Pellegrino Matarazzo in der Vorbereitung auf das nächste Spiel noch zu erledigen. Der Trainer des VfB Stuttgart will seinen Sohn Leopoldo fragen, wie es aktuell um dessen Leidenschaft für die TSG Hoffenheim steht. Dort arbeitete Matarazzo zuvor, und an diesem Samstag (15.30 Uhr) treffen die beiden Fußball-Bundesligisten aufeinander.