VfB Stuttgart Was aus den Aufstiegshelden von 2017 wurde

Doch folgte dem Jubelrausch seinerzeit schon bald die Ernüchterung – für den VfB ging es in der Folgezeit wieder bergab. In unserer Bildergalerie erfahren Sie, was aus den Aufstiegshelden von damals geworden ist. Die ganz große Karriere hat nur einer gemacht, ein anderer durfte jetzt immerhin den zweiten Aufstieg mit dem VfB feiern. Die Namen von einigen anderen jedoch sind schon fast in Vergessenheit geraten – so schnelllebig ist das Fußball-Geschäft. Viel Spaß beim Durchklicken und Erinnern.