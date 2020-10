VfB Stuttgart Warum Holger Badstuber auch weiterhin keine Option ist

Stuttgart - Seit Mitte August fristet Holger Baldstuber sein sportliches Dasein in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart – beim 2:2 gegen Kickers Offenbach stand der Ex-Nationalspieler aber nicht einmal im Kader. Wegen leichten Oberschenkelproblemen, so heißt es, aber auch weil jüngere Spieler in der Regionalliga Einsatzzeiten bekommen sollen.