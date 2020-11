VfB Stuttgart Waldemar Anton – mehr Kopfballstärke für die VfB-Abwehr

Stuttgart - Mit 13 geschossenen Toren bei neun Gegentreffern liegt der VfB Stuttgart nach acht Bundesligapartien auch in puncto Tordifferenz vor dem Samstagsspiel in Hoffenheim gut im Rennen. Und doch gibt es bei der Defensivarbeit der Stuttgarter einen auffälligen Makel: Schließlich hat das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo sieben seiner neun bisherigen Gegentore nach Standards – also Ecken, Elfmeter und Freistöße des Gegners – hinnehmen müssen. Zuletzt traf der Frankfurter David Abraham gegen den VfB im Anschluss an einen Eckball ganz frei per Kopf zum 2:2-Endstand.