VfB Stuttgart VfB-Profis starten mit Leistungstests in die Vorbereitung

Stuttgart - Mit den obligatorischen Leistungstests ist der VfB Stuttgart in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga gestartet. Eine erste Gruppe von Spielern, darunter Flügelspieler Tanguy Coulibaly und Verteidiger Konstantinos Mavropanos, war am Dienstag an der Reihe. Die Tests ziehen sich bis Donnerstag, wie der VfB mitteilte. Am Freitag steht das erste Mannschaftstraining mit Trainer Pellegrino Matarazzo an.