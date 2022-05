VfB Stuttgart VfB-Profis feiern Punkt in München mit Posts auf Instagram

Mit einer starken Leistung hat sich der VfB Stuttgart am Sonntagnachmittag das 2:2-Unentschieden bei Rekordmeister Bayern München erkämpft (hier geht es zur Einzelkritik). Somit haben die Schwaben noch die Möglichkeit, am letzten Spieltag der Saison am kommenden Samstag mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Köln bei einer gleichzeitigen Niederlage der Hertha gegen Dortmund auf den 15. Tabellenplatz zu klettern und somit die Relegation zu umgehen.