VfB Stuttgart VfB-Frauen starten in die Vorbereitung – mit neuer Trainerin

Reichlich Vereinsprominenz des VfB Stuttgart hat sich am Mittwochabend auf der Sportanlage des VfB Obertürkheim eingefunden. Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle war ebenso wie Präsident Claus Vogt mit dabei, als das Frauenteam des VfB mit einem öffentlichen Training vor gut 100 Fans in die neue Saison startete – die erste überhaupt in der langen Vereinsgeschichte, in der beim VfB Frauenfußball auf dem Programm steht. „Wir gehen damit einen überfälligen Schritt in Richtung Gleichberechtigung“, sagte Vogt.