VfB Stuttgart VfB besiegt den HSV verdient mit 3:2

Kufstein - Das Thermometer in Kufstein am grünen Inn zeigte 30 Grad – und auch das Team vom VfB Stuttgart präsentierte beim Test gegen den Hamburger SV zumindest eine Halbzeit lang sein sonniges Gesicht. Gegen den inzwischen vom Ex-Osnabrücker Daniel Thioune trainierten HSV siegten die Stuttgarter im Rahmen ihres Tiroler Trainingslagers letztlich verdient mit 3:2 (3:1). „Ich bin teilweise zufrieden. Wir haben einiges von dem umgesetzt, was wir trainiert haben. Beim Pressing waren ordentliche Tempowechsel drin, aber nicht durchgehend“, sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo.