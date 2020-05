VfB Stuttgart verliert U-19-Kapitän VfB-Top-Talent wechselt zu Borussia Mönchengladbach

„Wir hätten Per gerne weiterhin in unseren Reihen und bedauern seinen Abgang. Wir haben ihm in den vergangenen Monaten in vielen Gesprächen einen gemeinsamen Weg bei uns aufgezeigt, letztlich hat sich Per aber für einen Vereinswechsel entschieden“, sagt Thomas Krücken, der Direktor des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) beim VfB. Lockl – 2016 vom FSV Frankfurt auf den Wasen gekommen – wird in der Vereinsmitteilung unter anderem wie folgt zitiert: „Ich hatte vier tolle Jahre beim VfB, bin DFB-Pokalsieger geworden, stand im Finale um die deutsche Meisterschaft, war Kapitän, habe mehr als 100 Spiele für den Verein bestritten, habe viele Freunde gefunden, das Abi geschafft und mich nicht nur als Spieler weiterentwickelt.“