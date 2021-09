VfB Stuttgart Verdi äußert sich zur Betriebsratswahl beim VfB

Stuttgart - Die Gewerkschaft Verdi hat die erste Betriebsratswahl in der Geschichte des VfB Stuttgart begrüßt. Mit der Wahl einer neunköpfigen Vertretung am Dienstag für die rund 330 Beschäftigten sei der Fußball-Bundesligist „ein Vorbild für die Liga“, sagte am Mittwoch der Gewerkschaftssekretär Steve Schröder von Verdi Stuttgart.