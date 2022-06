VfB Stuttgart und mehr Das sind die wichtigsten Fußballtermine der neuen Saison

Am Freitag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den Spielplan für die kommende Bundesligasaison veröffentlicht. Klar ist nun: Am 5. August eröffnen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und Meister Bayern München die neue Spielzeit. Am folgenden Wochenende startet dann der VfB Stuttgart gegen RB Leipzig in die Saison 2022/2023.