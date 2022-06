VfB Stuttgart Umbau der Mercedes-Benz-Arena für EM 2024 gestartet

Zwei Jahre vor der Fußball-Europameisterschaft 2024 hat die Modernisierung der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena mit Investitionen von fast 100 Millionen Euro begonnen. Die umfangreichen Bauarbeiten an der Haupttribüne nahmen am Freitag mit dem so genannten Baggerbiss offiziell ihren Anfang, teilte die Stadion NeckarPark GmbH & Co KG mit. Sie und die Stadt Stuttgart investieren 97 Millionen Euro in den Umbau. Weitere 1,5 Millionen Euro fallen für eine Photovoltaik-Anlage im Dachbereich des Stadions an. Die Erneuerung der Haupttribüne soll bis Ende November 2023 und damit ein halbes Jahr vor EM-Beginn abgeschlossen sein.