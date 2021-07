VfB Stuttgart II So läuft das U21-Trainingslager im Schwarzwald

Lautenbach - Frank Fahrenhorst ist voll des Lobes: „Das Hotel ist top, die Plätze genauso. Wir sind hart am Arbeiten, und die Mannschaft zieht voll mit.“ Bis zum kommenden Samstag befindet sich der Trainer des Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II noch mit seinem Team im Trainingslager in Lautenbach, wo zum Abschluss am Samstag (11 Uhr) gegen Ligakonkurrent Bahlinger SC ein Testspiel auf dem Programm steht.