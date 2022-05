VfB Stuttgart U17 Doppelpacker Laurin Ulrich schießt den VfB ins Endspiel

Die Herthaner kamen im Vergleich zu letztem Mittwoch besser in die Partie und versuchten, den VfB sofort unter Druck zu setzen. Das gelang den Berlinern gut und gipfelte in der Torchance von Pepe Mendes (14.). Doch dank der starken Reaktion von VfB-Keeper Dennis Seimen sprang der Ball vom Pfosten wieder raus. Der VfB brauchte lange, um selbst torgefährlich zu werden. Dann aber so richtig. Zuerst scheiterte Samuele di Benedetto an Hertha-Keeper Tim Goller, dann retteten die Berliner beim darauffolgenden Eckball zweimal auf der Linie. Doch es blieb beim 0:0 bis zum Pausenpfiff.