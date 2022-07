VfB Stuttgart Transfermarkt Philipp Förster zieht es in den Westen

Lesen Sie auch 34 Bilder Video VfB Stuttgart Transfermarkt Thomas Rekdal verlässt den VfB In unserem großen Transferticker bilden wir alle Entwicklungen, News und Gerüchte auf dem Transfermarkt rund um den VfB Stuttgart ab.

Mit den Stuttgartern stieg der Brettener, der schon in der Jugend des VfB spielte, anschließend auf. Trotz eines Vertrages bis 2023 nimmt er nun eine neue Herausforderung an. „Philipp war in der Zweitligasaison ein wichtiger Faktor in unserem Spiel und hatte großen Anteil am direkten Wiederaufstieg. Auch in der folgenden Bundesligaspielzeit war er einer unserer Leistungsträger. Die vergangene Saison verlief für Philipp dann auch krankheits- und verletzungsbedingt nicht wunschgemäß“, erklärte der VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Förster sagte zu seinem sofortigen Wechsel: „Ich bin dankbar für die gemeinsame Zeit, in der wir viel erlebt haben. Der VfB bleibt ein besonderer Verein für mich und ich gehe mit vielen schönen Momenten und Erinnerungen.“