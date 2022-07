VfB Stuttgart Transfermarkt Juan Jose Perea im Anflug

Lesen Sie auch 33 Bilder Video VfB Stuttgart Transfermarkt Alexis Tibidi vor Leihe nach Österreich In unserem großen Transferticker bilden wir alle Entwicklungen, News und Gerüchte auf dem Transfermarkt rund um den VfB Stuttgart ab.

Neuigkeiten gibt es auch in de Personalie Josha Vagnoman. Der Hamburger Außenverteidiger, der sich mit dem VfB längst über einen Vierjahresvertrag einig ist, hat am Morgen nicht am Mannschaftstraining der Hamburger im Trainingslager teilgenommen, sondern individuell gearbeitet. Es deutet sich an, dass der Wechsel doch noch zustande kommen könnte. Lange hatten beide Clubs um die Ablösemodalitäten gepokert, zuletzt hatte der VfB 3,5 Millionen Sockelablöse plus potenzielle Boni geboten, sodass die Hamburger maximal 4,3 Millionen Euro Ablöse kassieren können. Offenbar wurde nun in den Verhandlungen ein Durchbruch erzielt und es scheint möglich, dass Vagnoman mit dem VfB an diesem Samstag ins Trainingslager reist.