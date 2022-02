VfB Stuttgart Transfermarkt Anrie Chase verstärkt den VfB ab Sommer

Chase, der noch in keinem Verein aktiv war, kommt von der Shoshi High School zum VfB Stuttgart. Geplant ist, dass der Abwehrspieler in der U21 eingesetzt werden soll, um sich über diesen Weg für Einsätze bei den Profis zu empfehlen. Ein Weg, wie er für Ito einst auch geplant war. Der Abwehrspieler absolvierte bisher allerdings keine Sekunde in der Regionalliga Südwest. Zu prägnant waren seine Trainingseindrücke bei Pellegrino Matarazzo, der ihn bei sich behielt.