VfB Stuttgart Start in die Trainingswoche vor dem Landes-Duell

Stuttgart - Während sich einige Spieler des VfB Stuttgart derzeit noch auf Länderspielreise befinden, stand für Trainer Pellegrino Matarazzo und die dagebliebenen VfB-Profis der Start in die Trainingswoche vor dem Landes-Duell bei der TSG Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) an.