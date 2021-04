VfB Stuttgart Start in die Trainingswoche mit U21-Verstärkung

Stuttgart - Acht Bundesliga-Partien hat der VfB Stuttgart in dieser Saison noch zu absolvieren. Doch bevor es für die Weiß-Roten mit den Pflichtspielen in der höchsten deutschen Fußball-Spielklasse weitergeht, steht in dieser Woche eine Länderspielpause an – die man in der Mercedesstraße optimal nutzen möchte.