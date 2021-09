VfB Stuttgart So steht es um Chris Führich

Stuttgart - Mit den blauen Leibchen ist das so eine Sache. Zum einen im farblichen Gesamtkontext rund um den VfB Stuttgart. Zum anderen, weil die blauen Leibchen im VfB-Training gemeinhin an die sogenannten Überzahlspieler vergeben werden. Diese dürfen für beide Mannschaften agieren, angespielt und eingebunden, aber nicht angegriffen werden. Für die betroffenen Spieler bedeutet das, sie müssen ständig in Bewegung sein. Verstecken oder Ausruhen gilt nicht. Ein blaues Leibchen bedeutet Extraschicht.