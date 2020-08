VfB Stuttgart So lief der Trainingsauftakt mit Pellegrino Matarazzo

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat an diesem Montagnachmittag mit den Neuzugängen Waldemar Anton und Konstantinos Mavropanos sowie Rückkehrer Erik Thommy das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Trainer Pellegrino Matarazzo startete mit leichten Pass- und Laufübungen in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga.