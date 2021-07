VfB Stuttgart So lief der Start ins Trainingslager

Wechselkandidaten Thommy und Klement mit dabei

Bereits am Dienstag erfolgt ein echter Härtest, wenn der VfB auf den FC Liverpool trifft. Zum Duell mit dem 19-fachen englischen Meister und Trainer Jürgen Klopp kam es bereits im Vorjahr, als die Stuttgarter mit 0:3 den Kürzeren zogen. Dieses Mal begegnen sich die Roten und die Reds nur in einem 30-minütigen Kurzformat. Gleich im Anschluss geht es über die selbe Distanz gegen Wacker Innsbruck. Trainiert wird der österreichische Zweitligist von einem alten Bekannten: Daniel Bierofka, der mit dem VfB 2007 Deutscher Meister wurde. Zum Abschluss geht es dann in Kufstein gegen Arminia Bielefeld.

Von Sphären wie 2007 ist der Club aus Cannstatt im zweiten Jahr nach dem Aufstieg nach wie vor meilenweit entfernt. Ziel ist erneut nichts anderes als der Klassenverbleib, betonen die sportlich Verantwortlichen. Ein weiteres Saisonziel, wenn auch ein untergeordnetes, ist der Aufbau beziehungsweise die Integration weiterer Talente bei den Profis. Einige von ihnen sind in Kitzbühel dabei. Unter anderen Defensivspezialist Jordan Meyer, der japanische Neuzugang Hiroki Ito oder der erst 17-Jährige Mo Sankoh. Sie alle hoffen darauf, in dieser Saison ihre ersten Minuten in der Bundesliga zu machen. In den Tagen von Kitzbühel wollen sie Matarazzo von ihrem Können überzeugen.