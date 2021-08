VfB Stuttgart So geht es in der neuen Woche weiter

Für das erste Auswärtsspiel bei RB Leipzig am 20. August sollen dann auch wieder die ebenfalls am Coronavirus infizierten Tanguy Coulibaly und Nikolas Nartey zur Verfügung stehen; auch bei den verletzten Orel Mangala und Clinton Mola sieht Mislintat „gute Heilungsverläufe“. Was am Ende dazu führen dürfte, dass die Auswahl der geeigneten Startelf immer schwieriger wird. Den Auftritt in Berlin jedenfalls, dem ein trainingsfreier Montag und zwei Einheiten am Dienstag folgen, wertet der Sportdirektor als Bestätigung für „die große Qualität, die wir auch in der Breite haben“.