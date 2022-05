VfB Stuttgart So emotional feierte Stuttgart den Meistertitel des VfB 1992

Was folgte, war eine emotionale und ausgelassene Titelparty, die in Leverkusen begann, in Stuttgart fortgesetzt wurde und am Tag darauf mit einem Autokorso und der Präsentation der Meisterschale abgerundet wurde. Das Team von Meistertrainer Christoph Daum durfte sich ausgiebig feiern lassen, „bis zur Besinnungslosigkeit“, wie der damalige Coach erklärt.