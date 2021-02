VfB Stuttgart So bereitet sich das Matarazzo-Team auf Hertha BSC vor

Stuttgart - Beim 2:5 gegen den Europa-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen bekam der VfB Stuttgart am vergangenen Samstag seine Grenzen aufgezeigt. In der Cannstatter Mercedesstraße richtet man den Blick indes wieder nach vorne. Denn beim Start in die Trainingswoche vor der nächsten Aufgabe am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) gegen Hertha BSC war volle Konzentration angesagt.