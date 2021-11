VfB Stuttgart Silas Katompa Mvumpa nähert sich weiter seinem Comeback

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Kommentar: Warum der Weg der richtige bleibt

Weiter geht es für die VfB-Spieler am Dienstag mit der nächsten Einheit. Am Mittwoch steht dann das Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich an. Gespielt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab 15 Uhr im Robert-Schlienz-Stadion. Die Züricher sind aktuell Tabellenzweiter der Schweizer Liga, haben aus den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden geholt. Trainer ist André Breitenreiter, der zuvor in Deutschland unter anderem bei Hannover, Schalke und Paderborn tätig war.