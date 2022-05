VfB Stuttgart schafft den Klassenverbleib Die emotionalsten Bilder der VfB-Rettung

Punkt 17.28 Uhr war die weiß-rote Welt wieder in Ordnung. Kurz zuvor hatten sich viele VfB-Fans schon mit der Relegation abgefunden, doch die späten Tore in Dortmund und in Stuttgart sorgten erneut für ein Fußballmärchen voller Emotionen und Jubelszenen in der Mercedes-Benz-Arena.