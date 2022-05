VfB Stuttgart Sasa Kalajdzic spricht über den FC Bayern München

Eigentlich hatte der VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic die beiden Relegationsspiele um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga fest in seinem Kalender eingeplant. Nach dem vorzeitigen Happy-End mit dem 2:1-Sieg über den 1. FC Köln kann der Stürmer mit seiner Partnerin Lorena nun früher als geplant in den Urlaub fahren. Trotz eines Vertrages beim VfB bis Sommer 2023 ist aber äußerst ungewiss, ob der Österreicher in der kommenden Saison noch für die Stuttgarter spielen wird. Denn die Zeichen stehen auf Abschied.