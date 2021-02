VfB Stuttgart Rainer Adrion rückt ins Präsidium

Stuttgart - Die Neuausrichtung des VfB Stuttgart nimmt erste Formen an. Nach den sofortigen Rücktritten von Rainer Mutschler und Bernd Gaiser musste aus Satzungsgründen ein Platz im Präsidium vorübergehend nachbesetzt werden – eine Lösung ist schnell gefunden worden: In einer Sondersitzung hat der Vereinsbeirat am Donnerstag einstimmig beschlossen, Rainer Adrion mit dieser Aufgabe zu betrauen.