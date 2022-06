VfB Stuttgart Preise, Material, Design – die Details des neuen VfB-Trikots

Eingearbeitet in die weiße Fläche sind Motive aus der Stadt Stuttgart – 24 an der Zahl. Etwa die Wilhelma, die Cannstatter Kanne, die Markthalle, die Stiftskirche oder das Schloss Solitude. „Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen dürfen und wollen wir wieder nah ran an die Stadt, an die Fans, an die vielen Menschen, die den VfB im Herzen tragen und uns immer unterstützen – denn das macht einen Traditionsverein aus“, sagt Alexander Wehrle, der Vorstandsvorsitzende der VfB AG, und ergänzt: „Mit dem Design unseres neuen Heimtrikots verdeutlichen wir dies symbolisch.“