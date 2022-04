VfB Stuttgart Positive Signale beim Start in die Trainingswoche

Personalsituation beim VfB Stuttgart

Aus den Einheiten zum Wochenstart inhaltlich etwas herauszulesen ist meist schwierig. Denn oft werden – so wie heute – die Startelfspieler vom Wochenende geschont, drehen ihren Runden oder absolvieren die Einheit gleich gänzlich im Kraftraum. Die meisten Starter vom Bielefeldspiel absolvierten eine Laufeinheit, lediglich Sasa Kalajdzic, der mit seiner Geste am Wochenende für positive Schlagzeilen sorgte – blieb in den Containern auf dem Trainingsgelände, in denen das Gym untergebracht ist.