VfB Stuttgart Pellegrino Matarazzo würde sich über Fans in Rostock freuen

Mecklenburg-Vorpommerns Sportministerin Stefanie Drese (SPD) hatte sich zuletzt optimistisch gezeigt, dass in der Kabinettssitzung am kommenden Dienstag Entscheidungen getroffen werden, damit die Zuschauerzahlen für Pokal- und Ligaspiele deutlich über dem bisherigen Limit von 400 in der Halle und 1000 unter freiem Himmel liegen werden.