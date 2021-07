VfB Stuttgart Pellegrino Matarazzo begrüßt 25 Spieler zum Trainingsauftakt

Matarazzo begrüßte 25 Profis, die in den neuen Heim- und Auswärtstrikots aufliefen. Nach einer lockeren Laufeinheit absolvierten die Akteure auch schon intensivere Spielformen. Auch der prominenteste Neuzugang präsentierte sich erstmals den VfB-Anhängern. Allerdings wird Torwart Florian Müller zunächst nur wenige Tage an der Mercedesstraße weilen. Der Neuzugang wird für Deutschland an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen, wo das Team von Trainer Stefan Kuntz vom 22. Juli bis 7. August um eine Medaille kämpft.